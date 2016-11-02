Неизвестные в Киеве отобрали у мужчины сумку со 140 тыс. грн

Так, в полицию обратился мужчина и сообщил, что вчера вечером на улице Срибнокильской в ​​Дарницком районе столицы двое неизвестных выскочили из автомобиля "Лексус", начали угрожать оружием 32-летнему и вырвали у него из рук сумку и скрылись в неизвестном направлении. Мужчина не смог детально описать нападавших.

Выяснилось, что потерпевший работает менеджером в обществе, в его обязанности входит сбор дневной выручки с торговых точек и ее доставка в банк.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются возможные свидетели и очевидцы данного события.