Неизвестные в Киеве отобрали у мужчины сумку со 140 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Киеве неизвестные отобрали у мужчины сумку, в которой, по его словам, было 140 000 гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Так, в полицию обратился мужчина и сообщил, что вчера вечером на улице Срибнокильской в Дарницком районе столицы двое неизвестных выскочили из автомобиля "Лексус", начали угрожать оружием 32-летнему и вырвали у него из рук сумку и скрылись в неизвестном направлении. Мужчина не смог детально описать нападавших.
Выяснилось, что потерпевший работает менеджером в обществе, в его обязанности входит сбор дневной выручки с торговых точек и ее доставка в банк.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Устанавливаются возможные свидетели и очевидцы данного события.