Невідомі у Херсоні підпалили офіс Партії Шарія
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу офісного приміщення в центрі Харсона. Про це заявили у пресслужбі ГУНП у Херсонській області після заяв представників Партії Шарія про підпал офісу херсонського осередку політсили, передає УНН.
"Вчора, 22 січня, близько 23:50 в "Єдиний центр 102" поліції Херсонщини зателефонував черговий служби з надзвичайних ситуацій. Працівник ДСНС повідомив, що в Херсоні по вулиці Університетській горить приміщення офісу однієї з політичних партій", - повідомили у поліції.
Як розповів начальник Херсонського відділу поліції Олександр Говорун, наслідки пожежі могли бути непередбачувані. Адже офіс розташований на першому поверсі 5-ти поверхового житлового будинку. Працівники ДСНС оперативно ліквідували пожежу і ніхто з громадян не постраждав. Під час огляду місця події поліцейські встановили, що приміщення підпалили навмисно. Наразі встановлено, що зловмисник розбив вікно та закинув всередину кімнати скляну пляшку із легкозаймистою речовиною.
З місця злочину вилучені речові докази, які направлені на дослідження.
У Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 ККУ "Умисне знищення або пошкодження майна" (карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років).
Проводяться слідчо-оперативні заходи з встановлення осіб зловмисників, причетних до скоєння злочину.
Водночас, на сторінці Патрії Шарія у Facebook повідомляється, що "у Херсоні підпалили штаб Партії Шарія, ми оголошуємо винагороду".
Нагадаємо, чоловік з помсти підпалив будинок колишньої.