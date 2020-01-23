Неизвестные в Херсоне подожгли офис Партии Шария
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту поджога офисного помещения в центре Харсона. Об этом заявили в пресс-службе ГУНП в Херсонской области после заявлений представителей Партии Шария о поджоге офиса херсонской ячейки политсилы, передает УНН.
"Вчера, 22 января, около 23:50 в "Единый центр 102" полиции Херсонской области позвонил дежурный службы по чрезвычайным ситуациям. Работник ГСЧС сообщил, что в Херсоне по улице Университетской горит помещение офиса одной из политических партий", - сообщили в полиции.
Как рассказал начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун, последствия пожара могли быть непредсказуемы. Ведь офис расположен на первом этаже 5-ти этажного жилого дома. Работники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар и никто из граждан не пострадал. Во время осмотра места происшествия полицейские установили, что помещение подожгли намеренно. Установлено, что злоумышленник разбил окно и забросил внутрь комнаты стеклянную бутылку с легковоспламеняющимся веществом.
С места преступления изъяты вещественные доказательства, которые направлены на исследование.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 УК "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" (наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет).
Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению личностей злоумышленников, причастных к совершению преступления.
В то же время, на странице Патрии Шария в Facebook сообщается, что "в Херсоне подожгли штаб Партии Шария, мы объявляем вознаграждение".
Напомним, мужчина из мести поджег дом бывшей.