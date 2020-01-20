Чоловік з помсти підпалив будинок колишньої
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Чоловіка на Хмельниччині взяли під арешт за підозрою у підпалі будинку колишньої співмешканки. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Хмельницької області.
"Старокостянтинівський районний суд за клопотанням сторони обвинувачення обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для 55-річного жителя села Левківка Старокостянтинівського району, який підозрюється в умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу", - повідомили у пресслужбі.
За версією правоохоронців, "перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чоловік прийшов до будинку своєї колишньої співмешканки із засобом для розпалювання вогню та сірниками, аби помститись". Через вікно він добрався до штор, облив їх займистою рідиною та підпалив, що і спричинило пожежу, якою знищено житловий будинок, майно, що було в ньому, а також сусіднє господарське приміщення, додали у прокуратурі.
Не зупинило зловмисника і те, що в будинку в той час перебували дочка та внучка господарки.
Так, вказаному чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, вчинене шляхом підпалу).
Призначено експертизи та тривають інші слідчі дії.
Нагадаємо, жінка підпалила будинок, у якому перебувало її немовля.