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Мужчина из мести поджег дом бывшей

Киев • УНН

 • 13653 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Мужчину в Хмельницкой области взяли под арест по подозрению в поджоге дома бывшей сожительницы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.

Мужчина из мести поджег дом бывшей

"Староконстантиновский районный суд по ходатайству стороны обвинения избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 55-летнего жителя села Левковка Староконстантиновского района, который подозревается в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога", - сообщили в пресс-службе.

По версии правоохранителей, "находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина пришел в дом своей бывшей сожительницы со средством для разжигания огня и спичками, чтобы отомстить". Через окно он добрался до штор, облил их горючей жидкостью и поджег, что и привело к пожару, которыс уничтожен жилой дом, имущество, что было в нем, а также соседнее хозяйственное помещение, добавили в прокуратуре.

Не остановило злоумышленника и то, что в доме в то время находились дочь и внучка хозяйки.

Так, указанному мужчине было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, совершенное путем поджога).

Назначены экспертизы и продолжаются другие следственные действия.

Напомним, женщина подожгла дом, в котором находился ее младенец.

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