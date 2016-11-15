Невідомі нанесли тілесні ушкодження депутату Миколаївської міськради
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Миколаєві невідомі вдарили по голові невідомим предметом депутата Миколаївської міської ради. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Вчора, 14 листопада 2016 о 20:00 год. до поліції надійшло повідомлення від 54-річного місцевого мешканця, що біля під’їзду будинку №59 по вулиці Вокзальна, двоє невідомих чоловіків вдарили по голові невідомим предметом 54-річну депутата Миколаївської міської ради.
За фактом справи розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.296 (хуліганство) ККУ, що карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
Наразі встановлюються обставини події та особи, причетні до скоєння злочину.