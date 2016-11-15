Неизвестные нанесли телесные повреждения депутату Николаевского горсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Николаеве неизвестные ударили по голове неизвестным предметом депутата Николаевского городского совета. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Вчера, 14 ноября 2016 года в 20:00 ч. в полицию поступило сообщение от 54-летнего местного жителя, что у подъезда дома №59 по улице Вокзальная, двое неизвестных мужчин ударили по голове неизвестным предметом 54-летнюю депутата Николаевского городского совета.
По факту дела начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.296 (хулиганство) УК, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.
Устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, причастные к совершению преступления.