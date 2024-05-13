Нетверезий кур'єр служби доставки їжі на скутері врізався в бус у Києві, одна людина в реанімації - прокуратура

ukenru
14:28 • 67558 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 68368 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 79045 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 76659 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 88659 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 93106 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 121739 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 140126 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 141686 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 271902 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
4.3 м/с
42 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 68648 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 60251 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 70930 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 63809 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 58076 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 67558 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 271902 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 379223 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 392843 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 306825 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 25777 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 25233 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 69340 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 85081 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 95765 перегляди
Актуальне
Нетверезий кур'єр служби доставки їжі на скутері врізався в бус у Києві, одна людина в реанімації - прокуратура

Нетверезий кур'єр служби доставки їжі на скутері врізався в бус у Києві, одна людина в реанімації - прокуратура

Київ • УНН

 • 25597 перегляди

31-річний кур'єр на скутері зіткнувся з мікроавтобусом, у результаті чого серйозно травмував пасажира і себе, і був повідомлений про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння.

У Києві 31-річний кур’єр на скутері отримав підозру за те, що нетверезим в’їхав у мікроавтобус та травмував свого пасажира, повідомили у Київській міській прокуратурі у понеділок, пише УНН.

Деталі

"31-річному водію скутера повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження його пасажиру (ч. 2 ст. 286-1 КК України)", - повідомили у прокуратурі.

ДТП сталася 12 травня на вулиці Вадима Гетьмана у Солом’янському районі столиці.

"Встановлено, що підозрюваний – кур’єр однієї зі служб доставки їжі на скутері "Ямаха Джонг" взяв підвезти 24-річного пасажира. Проїжджаючи під мостом водій скутера проявив неуважність та під час зміни напрямку свого руху допустив зіткнення з автомобілем "Фольксваген Транспортер", який рухався в крайній лівій смузі. Внаслідок ДТП пасажир скутера з численними травмами та ушкодженнями внутрішніх органів був госпіталізований у відділення реанімації та інтенсивної терапії лікарні", - розповіли у прокуратурі.

Водій скутера з травмами, як зазначається, теж був доправлений до лікарні, втім від госпіталізації відмовився. "Прилад Драгер показав у його крові 2,26 проміле алкоголю", - вказали у прокуратурі.

Його затримали. Наразі водієві скутера повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Зазначимо, що водій скутера вчинив ДТП, перебуваючи на іспитовому строці за вироком Приморського районного суду міста Одеси від 07.08.2023 року, яким він був засуджений за ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 190 КК України до 4 років позбавлення волі, з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки", - повідомили у прокуратурі.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

В Україні на чверть зросла кількість ДТП – поліція27.01.24, 04:52 • 33084 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,505.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,845.40