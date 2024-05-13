Нетверезий кур'єр служби доставки їжі на скутері врізався в бус у Києві, одна людина в реанімації - прокуратура

У Києві 31-річний кур’єр на скутері отримав підозру за те, що нетверезим в’їхав у мікроавтобус та травмував свого пасажира, повідомили у Київській міській прокуратурі у понеділок, пише УНН.

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"31-річному водію скутера повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження його пасажиру (ч. 2 ст. 286-1 КК України)", - повідомили у прокуратурі.

ДТП сталася 12 травня на вулиці Вадима Гетьмана у Солом’янському районі столиці.

"Встановлено, що підозрюваний – кур’єр однієї зі служб доставки їжі на скутері "Ямаха Джонг" взяв підвезти 24-річного пасажира. Проїжджаючи під мостом водій скутера проявив неуважність та під час зміни напрямку свого руху допустив зіткнення з автомобілем "Фольксваген Транспортер", який рухався в крайній лівій смузі. Внаслідок ДТП пасажир скутера з численними травмами та ушкодженнями внутрішніх органів був госпіталізований у відділення реанімації та інтенсивної терапії лікарні", - розповіли у прокуратурі.

Водій скутера з травмами, як зазначається, теж був доправлений до лікарні, втім від госпіталізації відмовився. "Прилад Драгер показав у його крові 2,26 проміле алкоголю", - вказали у прокуратурі.

Його затримали. Наразі водієві скутера повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Зазначимо, що водій скутера вчинив ДТП, перебуваючи на іспитовому строці за вироком Приморського районного суду міста Одеси від 07.08.2023 року, яким він був засуджений за ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 190 КК України до 4 років позбавлення волі, з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки", - повідомили у прокуратурі.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

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