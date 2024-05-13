Нетрезвый курьер службы доставки еды на скутере врезался в бус в Киеве, один человек в реанимации - прокуратура

В Киеве 31-летний курьер на скутере получил подозрение за то, что нетрезвым въехал в микроавтобус и травмировал своего пассажира, сообщили в Киевской городской прокуратуре в понедельник, пишет УНН.

Детали

"31-летнему водителю скутера сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее тяжкие телесные повреждения его пассажиру (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

ДТП произошло 12 мая на улице Вадима Гетьмана в Соломенском районе столицы.

"Установлено, что подозреваемый - курьер одной из служб доставки еды на скутере "Ямаха Джонг" взял подвезти 24-летнего пассажира. Проезжая под мостом водитель скутера проявил невнимательность и при изменении направления своего движения допустил столкновение с автомобилем "Фольксваген Транспортер", который двигался в крайней левой полосе. В результате ДТП пассажир скутера с многочисленными травмами и повреждениями внутренних органов был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии больницы", - рассказали в прокуратуре.

Водитель скутера с травмами, как отмечается, тоже был доставлен в больницу, впрочем от госпитализации отказался. "Прибор Драгер показал в его крови 2,26 промилле алкоголя", - указали в прокуратуре.

Его задержали. Сейчас водителю скутера сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Отметим, что водитель скутера совершил ДТП, находясь на испытательном сроке по приговору Приморского районного суда города Одессы от 07.08.2023 года, которым он был осужден по ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 190 УК Украины к 4 годам лишения свободы, с испытанием с испытательным сроком на 3 года", - сообщили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

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