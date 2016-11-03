Нетверезий водій спецтехніки спричинив ДТП у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Вчора, 2 листопада, на вулиці Одеській сталася ДТП за участю спеціальної техніки дорожньо-експлуатаційної служби та автомобіля Nissan. Водій спеціальної техніки не вибрав безпечної дистанції та допустив зіткнення з іномаркою. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Патрульної поліції Кропивницького.
Під час спілкування з водієм, патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер показав результат – 0,92 проміле алкоголю в крові, що в 4 рази перевищує норму. Водій зізнався, що випив, аби зігрітися. Охоронці порядку склали на порушника протокол за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
Нагадаємо, водій збив підлітка на пішохідному переході у Чернігові.