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15 марта, 19:03 • 114738 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165194 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137131 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129663 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112487 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105289 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101307 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 134645 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Нетрезвый водитель спецтехники стал причиной ДТП в Кропивницком

Нетрезвый водитель спецтехники стал причиной ДТП в Кропивницком

Киев • УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Вчера, 2 ноября, на улице Одесской произошло ДТП с участием специальной техники дорожно-эксплуатационной службы и автомобиля Nissan. Водитель специальной техники не выбрал безопасную дистанцию ​​и допустил столкновение с иномаркой. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кропивницкого.

Во время общения с водителем, патрульные заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Алкотестер показал результат - 0,92 промилле алкоголя в крови, что в 4 раза превышает норму. Водитель признался, что выпил, чтобы согреться. Стражи порядка составили на нарушителя протокол по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП.

Напомним, водитель сбил подростка на пешеходном переходе в Чернигове.

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