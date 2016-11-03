Нетрезвый водитель спецтехники стал причиной ДТП в Кропивницком

Во время общения с водителем, патрульные заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Алкотестер показал результат - 0,92 промилле алкоголя в крови, что в 4 раза превышает норму. Водитель признался, что выпил, чтобы согреться. Стражи порядка составили на нарушителя протокол по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП.

Напомним, водитель сбил подростка на пешеходном переходе в Чернигове.