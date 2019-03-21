Нетверезий чоловік розгулював з карабіном в руках

Згідно із повідомленням, 20 березня, о 23-ій годині, на вулиці Галицькій перехожі стали очевидцями, як невідомий чоловік погрожував почати стрільбу, зі зброї схожої на автомат Калашникова. Люди звернулись до правоохоронців, після чого, екіпажі патрульної поліції почали обстежувати двори. В одному з дворів, назустріч патрульним вийшов чоловік зі зброєю. Поліцейські, шляхом переговорів та попередженням про застосування сили, змусили його скласти зброю.

Як з'ясувалось, 38-річний мешканець села Крихівці мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Поруч на землі лежала "Сайга-410К" - самозарядна рушниця, розроблена на базі автомата Калашникова. Дозволу на володіння смертоносного знаряддя чоловік не мав. Спочатку він зізнався, що мав намір з кимось поквитатися за допомогою зброї, але не наважився. Через деякий час він повністю змінив пояснення. Мовляв, "Сайга" не його і він взагалі не розуміє, де він знаходиться і що відбувається.



Для з'ясування всіх обставин на місце прибула слідчо-оперативна група. Наразі, триває розслідування.



Нагадаємо, сьогодні УНН повідомляв, що у Кривому Розі затримали чоловіків, які побили поліцейських та відібрали їх зброю.