Нетрезвый мужчина разгуливал с карабином в руках

Согласно сообщению, 20 марта, в двадцать третий часов, на улице Галицкой прохожие стали очевидцами, как неизвестный мужчина угрожал начать стрельбу, из оружия похожего на автомат Калашникова. Люди обратились в милицию, после чего, экипажи патрульной полиции начали обследовать дворы. В одном из дворов навстречу патрульным вышел человек с оружием. Полицейские, путем переговоров и предупреждением о применении силы, заставили его сложить оружие.

Как выяснилось, 38-летний житель села Криховцы имел явные признаки алкогольного опьянения. Рядом на земле лежала "Сайга-410К" - самозарядное ружье, разработанное на базе автомата Калашникова. Разрешения на владение смертоносного оружия мужчина не имел. Сначала он признался, что намеревался с кем-то поквитаться с помощью оружия, но не решился. Через некоторое время он полностью изменил объяснения. Мол, "Сайга" не его и он вообще не понимает, где он находится и что происходит.



Для выяснения всех обстоятельств на место прибыла следственно-оперативная группа. Сейчас ведется расследование.



Напомним, сегодня сообщал УНН, что в Кривом Роге задержали мужчин, которые избили полицейских и отобрали их оружие.