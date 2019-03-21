У Кривому Розі затримали чоловіків, які побили поліцейських та відібрали їх зброю

Згідно із повідомленням, вночі, 16 березня, поблизу одного нічних клубів Кривого Рогу сталася бійка. На виклик прибув озброєний наряд поліції охорони. Поруч із закладом відпочинку поліцейські помітили скупчення людей, до яких вони направились для з'ясування обставин. Але без вагомих причин, один з учасників бійки вдарив поліцейського в обличчя, від чого той упав на землю без свідомості, після цього нападник відібрав у нього автомат. В цей час інші учасники бійки повалили на землю і другого поліцейського та почали бити його ногами. Врешті, поліцейські змогли дістатись до службового автомобіля та викликали підмогу.



У прес-службі наголосили, що керівництво міського управління поліції охорони, дізнавшись про інцидент, ніяк не відреагувало, як і керівництво поліції Кривого Рогу. Лише, коли ситуація була поширена у мережі Інтернет і набула розголосу, резонанс не можливо було далі приховувати.



Особи нападників швидко встановили, як і місце їхнього перебування. 30-річний уродженець Кривого рогу, який першим завдав удару співробітникові поліції та забрав його автомат, після нічної події поїхав до столиці, де тимчасово проживає. 19 березня 2019 року його затримали у Дарницькому районі Києва і етапували до Кривого Рогу.



Його 29-річний спільник був затриманий за місцем мешкання у Кривому Розі. На теперішній час обоє поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі.



Але, кримінальна відповідальність загрожує і посадовцям поліції, які, не бажаючи розголосу події, приховали факт скоєння злочину.



Раніше УНН повідомляв, що слідчі центрального апарату ДБР розслідують справу щодо приховування керівництвом Криворізького відділу поліції бійки, в ході якої постраждали правоохоронці.