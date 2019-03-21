В Кривом Роге задержали мужчин, которые избили полицейских и отобрали их оружие

Согласно сообщению, ночью, 16 марта, возле одного ночных клубов Кривого Рога произошла драка. На вызов прибыл вооруженный наряд полиции охраны. Рядом с заведением отдыха полицейские заметили скопление людей, к которым они направились для выяснения обстоятельств. Но без веских причин, один из участников драки ударил полицейского в лицо, от чего тот упал на землю без сознания, после этого нападающий отобрал у него автомат. В это время остальные участники драки повалили на землю и второго полицейского и начали бить его ногами. Наконец, полицейские смогли добраться до служебного автомобиля и вызвали подмогу.



В пресс-службе отметили, что руководство городского управления полиции охраны, узнав об инциденте, никак не отреагировало, как и руководство полиции Кривого Рога. Только, когда ситуация была распространена в сети Интернет и получила огласку, резонанс невозможно было дальше скрывать.



Личности нападавших быстро установили, как и место их обитания. 30-летний уроженец Кривого Рога, который первым нанес удар сотруднику полиции и забрал его автомат, после ночного происшествия уехал в столицу, где временно проживает. 19 марта 2019 был задержан в Дарницком районе Киева и этапирован в Кривой Рог.



Его 29-летний сообщник был задержан по месту жительства в Кривом Роге. В настоящее время оба помещены в изолятор временного содержания. Им грозит до трех лет лишения свободы.



Но, уголовная ответственность грозит и должностным лицам полиции, которые, не желая огласки происшествия, скрыли факт совершения преступления.



Ранее УНН сообщал, что следователи центрального аппарата ГБР расследуют дело о сокрытии руководством Криворожского отдела полиции драки, в ходе которой пострадали стражи порядка.