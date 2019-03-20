У ДБР розслідують приховування бійки з криворізькими поліцейськими
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Слідчі центрального апарату ДБР розслідують справу щодо приховування керівництвом Криворізького відділу поліції бійки, в ході якої постраждали правоохоронці. Про це повідомила перший заступник Директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко, передає УНН.
"Слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за фактом приховування тяжкого злочину службовими особами Криворізького відділу поліції ГУ НП у Дніпропетровській області - факту умисного заподіяння працівникам правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку із виконанням ними службових обов'язків, за ознаками злочину, передбаченого ст.396 ч.1 (Приховування злочину) КК України", - написала Варченко.
Вона додала, що наразі триває досудове розслідування.
Як повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Криворізької міської ради Микола Колесник, 16 березня в одному з розважальних закладів Кривого Рогу група осіб здійснила напад на озброєних працівників поліції охорони під час виконання службових обов'язків. На місце викликали патрульних, проте про цей факт не повідомили керівництву нацполіціі та МВС, як передбачає процедура.
Нагадаємо, у ДБР розслідують близько 400 кримінальних проваджень за фактами катувань.