В ГБР расследуют сокрытие драки с криворожскими полицейскими
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Следователи центрального аппарата ГБР расследуют дело о сокрытии руководством Криворожского отдела полиции драки, в ходе которой пострадали стражи порядка. Об этом сообщила первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко, передает УНН.
"Следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировано уголовное производство по факту сокрытия тяжкого преступления должностными лицами Криворожского отдела полиции ГУ НП в Днепропетровской области - факта умышленного причинения работникам правоохранительного органа телесных повреждений в связи с исполнением ими служебных обязанностей, по признакам преступления, предусмотренного ст.396 ч.1 (Сокрытие преступления) УК Украины", - написала Варченко.
Она добавила, что сейчас продолжается досудебное расследование.
Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Криворожского городского совета Николай Колесник, 16 марта в одном из развлекательных заведений Кривого Рога группа лиц совершила нападение на вооруженных сотрудников полиции охраны при исполнении служебных обязанностей. На место вызвали патрульных, однако об этом факте не уведомили руководство нацполиции и МВД, как предусматривает процедура.
Напомним, в ГБР расследуют около 400 уголовных производств по фактам пыток.