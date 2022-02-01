Netflix показав трейлер до нового фільму “Техаська різанина бензопилою”
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Стримінговий сервіс Netflix показав український трейлер фільму “Техаська різанина бензопилою” — продовження популярної хорор-франшизи. Про це повідомляє УНН з посиланням на YouTube Netflix.
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У новому фільмі розповідатиметься про події, які трапилися майже через 50 років після першої частини.
“Після майже 50 років переховування Шкіряне лице повертається і переслідує групу молодих ідеалістичних друзів, які випадково потурбували його ізольований особистий світ у віддаленому техаському містечку”, — йдеться в описі до трейлера.
Деталі
Режисером виступив Девід Блю Ґарсія. Прем’єра стрічки запланована на Netflix 18 лютого. Як відомо, перший фільм серії жахів “Техаська різанина бензопилою” був знятий ще 1974 року.
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