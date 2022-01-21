Netflix підтвердив вихід другого сезону культового серіалу "Гра у кальмара"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Стрімінговий сервіс Netflix підтвердив вихід другого сезону південнокорейського серіалу "Гра в кальмара". Про це УНН повідомляє з посиланням на The Verge.
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Повідомляється, що під час зустрічі, на якій обговорювалися доходи сервісу за четвертий квартал, генеральний директор по контенту Netflix Тед Сарандос заявив, що шоу продовжили.
Він додав, що "Гра в кальмара" тільки почалася. При цьому, коли саме очікувати другий сезон, і чи почалися зйомки проекту - Сарандос не уточнив.
Нагадаємо
Серіал "Гра в кальмара" вийшов на Netflix в 2021 році 17 вересня.
За сюжетом, більше 400 осіб з серйозними фінансовими проблемами беруть участь у грі на виживання, де головний приз — майже 40 мільйонів доларів. Учасники змагаються в різних дитячих іграх, а той, хто не впорається — помирає.
Цей південнокорейський серіал став найпопулярнішим в історії Netflix. Через 28 днів з моменту прем'єри він набрав 111 мільйонів переглядів.
Він став переможцем американської незалежної премії Gotham Awards 2021 в номінації "Кращий повнометражний серіал".
Відзначимо, що в листопаді 2021 року режисер серіалу Хван Дон-хек пообіцяв зняти другий сезон. Він підтвердив, що у серіалу буде продовження, незважаючи на те, що більшість південнокорейських проектів обмежуються одним сезоном.