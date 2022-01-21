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Шахед-136

Netflix підтвердив вихід другого сезону культового серіалу "Гра у кальмара"

Netflix підтвердив вихід другого сезону культового серіалу "Гра у кальмара"

Київ • УНН

 • 26528 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Стрімінговий сервіс Netflix підтвердив вихід другого сезону південнокорейського серіалу "Гра в кальмара". Про це УНН повідомляє з посиланням на The Verge.

Деталі

Повідомляється, що під час зустрічі, на якій обговорювалися доходи сервісу за четвертий квартал, генеральний директор по контенту Netflix Тед Сарандос заявив, що шоу продовжили.

Він додав, що "Гра в кальмара" тільки почалася. При цьому, коли саме очікувати другий сезон, і чи почалися зйомки проекту - Сарандос не уточнив.

Нагадаємо

Серіал "Гра в кальмара" вийшов на Netflix в 2021 році 17 вересня.

За сюжетом, більше 400 осіб з серйозними фінансовими проблемами беруть участь у грі на виживання, де головний приз — майже 40 мільйонів доларів. Учасники змагаються в різних дитячих іграх, а той, хто не впорається — помирає.

Цей південнокорейський серіал став найпопулярнішим в історії Netflix. Через 28 днів з моменту прем'єри він набрав 111 мільйонів переглядів.

Він став переможцем американської незалежної премії Gotham Awards 2021 в номінації "Кращий повнометражний серіал".

Відзначимо, що в листопаді 2021 року режисер серіалу Хван Дон-хек пообіцяв зняти другий сезон. Він підтвердив, що у серіалу буде продовження, незважаючи на те, що більшість південнокорейських проектів обмежуються одним сезоном.

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