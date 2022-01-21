Netflix подтвердил выход второго сезона культового сериала "Игра в кальмара"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Стриминговый сервис Netflix подтвердил выход второго сезона южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Verge.
Детали
Сообщается, что во время встречи, на которой обсуждались доходы сервиса за четвертый квартал, генеральный директор по контенту Netflix Тед Сарандос заявил, что шоу продлили.
Он добавил, что "Игра в кальмара" только началась. При этом, когда именно ожидать второй сезон, и начались ли съемки проекта - Сарандос не уточнил.
Напомним
Сериал “Игра в кальмара” вышел на Netflix в 2021 году 17 сентября.
По сюжету, более 400 человек с серьезными финансовыми проблемами принимают участие в игре на выживание, где главный приз — почти 40 миллионов долларов. Участники соревнуются в различных детских играх, а тот, кто не справится — умирает.
Этот южнокорейский сериал стал самым популярным в истории Netflix. Через 28 дней с момента премьеры он набрал 111 миллионов просмотров.
Он стал победителем американской независимой премии Gotham Awards 2021 в номинации "Лучший полнометражный сериал".
Отметим, что в ноябре 2021 года режиссер сериала Хван Дон-хек пообещал снять второй сезон. Он подтвердил, что у сериала будет продолжение, несмотря на то, что большинство южнокорейских проектов ограничиваются одним сезоном.