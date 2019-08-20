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Актуальне
Нетаньягу обговорив з Аваковим міграційну політику

Нетаньягу обговорив з Аваковим міграційну політику

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та очільник українського міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков обговорили питання міграційної політики. Про це повідомляє пресслужба МВС, передає УНН.

“Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та прем’єр-міністр Держави Ізраїль Беньямін Нетаньягу під час візиту ізраїльського політика до Києва обговорили питання спільних поїздок громадян”, — йдеться у повідомленні.

Так, очільник МВС заявив, що завдяки спільній і послідовній роботі між двома правоохоронними відомствами України та Ізраїлю вдалося вирішити проблему перетину кордону між двома державами.

Аваков відмітив, що після підписання Декларації про інтенсифікацію співробітництва, яке відбулося 11 липня, були вирішені проблемні питання при перетині кордону.

Український міністр нагадав, що за статистикою Держприкордонслужби 4,5 тисячі громадян України отримали відмову у перетині кордону в 2017 році, а 3,5 тисячі українці не пропустили в 2018 році, а наразі, за пів року, відвідати Ізраїль не змогли 2,5 тисячі українців.

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У той же час, як уточнюють у МВС, за минулий рік до України не змогли потрапити 220 осіб, цього року — 716 громадянам Ізраїлю було відмовлено у в’їзді, але з 24 липня жодної відмови з української сторони не було.

“На сьогоднішній день нам вдалося забезпечити належне ставлення до українських та ізраїльських громадян під час проходження прикордонного та митного контролів, зменшити час очікування зворотних рейсів, у разі відмови перетину кордону надавати громадянам офіційний документ з причиною відмови”, — наголосив Аваков.

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У свою чергу ізраїльский прем’єр Нетаньягу зазначив, що тісне двостороннє співробітництво між МВС України та Ізраїлю дозволило урегулювати проблеми відмов при перетині кордону.

Окрім того, силові відомства активно співпрацюють у питаннях забезпечення безпеки туристів обох країн, протидії незаконного найму та працевлаштування громадян.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту не допустити проявів антисемітизму.

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