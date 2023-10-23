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"Нескоординованість дій": Ігнат прокоментував збиття ворогом своєї авіації

Київ • УНН

 • 186451 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Ворожа авіація може потрапляти під вогонь своєї ж ППО через нескоординованість дій. Про це речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону у понеділок, коментуючи скарги росіян на те, що російська ППО збиває їхні ж гелікоптери чи літаки, пише УНН.

"Нескоординованість дій": Ігнат прокоментував збиття ворогом своєї авіації

Цитата

«Є такий вираз «friendly fire» (дружній вогонь), не виключено, що можуть літальні апарати потрапляти під дружній вогонь через нескоординованість дій», - сказав Юрій Ігнат, коментуючи слова ведучого про скарги росіян на те, що їхня ППО збиває їхні ж гелікоптери, літаки, і чому так відбувається.

Деталі

У ворога вже не вперше такі випадки, зазначив речник.

Збройні сили України періодично відстежують та фіксують реакцію росіян на втрату власної техніки. Юрій Ігнат назвав це об’єктивним контролем, бо ворог самостійно підтверджує втрату гелікоптера, літака від власної зброї. «Це для нас чудова інформація»,- додав він.

Нагадаємо

Сили оборони у небі над Україною у ніч на 23 жовтня знищили запущені російськими військами ракету Х-59, 13 дронів типу Shahed та ще один ударний дрон невстановленого типу.

Українські Національні Новини

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