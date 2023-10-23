"Нескоординированность действий": Игнат прокомментировал сбитие врагом своей авиации
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Вражеская авиация может попадать под огонь своей же ПВО из-за нескоординированности действий. Об этом спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона в понедельник, комментируя жалобы россиян на то, что российская ПВО сбивает их же вертолеты или самолеты, пишет УНН.
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«Есть такое выражение «friendly fire» (дружественный огонь), не исключено, что могут летательные аппараты попадать под дружественный огонь из-за нескоординированности действий», - сказал Юрий Игнат, комментируя слова ведущего о жалобах россиян на то, что их ПВО сбивает их же вертолеты, самолеты, и почему так происходит.
Детали
У врага уже не впервые такие случаи, отметил спикер.
Вооруженные силы Украины периодически отслеживают и фиксируют реакцию россиян на потерю собственной техники. Юрий Игнат назвал это объективным контролем, потому что враг самостоятельно подтверждает потерю вертолета, самолета от собственного оружия. «Это для нас замечательная информация», - добавил он.
Напомним
Силы обороны в небе над Украиной в ночь на 23 октября уничтожили запущенные российскими войсками ракету Х-59, 13 дронов типа Shahed и еще один ударный дрон неустановленного типа.