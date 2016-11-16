Несерйозні інфекції до 2050 року знову стануть смертельно небезпечними
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Через стійкість інфекцій до антибіотиків до 2050 року може загинути близько 10 млн., фактично це призведе до того, що несерйозні інфекції, які успішно лікувалися, знову стануть смертельно небезпечними. Таку думку висловив директор Товариства інфекційних хвороб та клінічної мікробіології Туреччини Ондер Эргенюль, передає УНН з посиланням на Anadolu.
“Зараз ми в такій ситуації, що навіть деякі примітивні інфекції абсолютно не лікуються. І ми можемо стати свідком того, що людство увійде в постантибіотиковую еру, коли звичні інфекції, з якими раніше успішно боролися, знову стануть смертельно небезпечними”, — наголосив директор Товариства інфекційних хвороб та клінічної мікробіології Туреччини Ондер Эргенюль.
Як зауважив фахівець, зараз потрібно припиняти необґрунтоване використання існуючих антибіотиків, які вбивають тільки бактерії, а при хворобах верхніх дихальних шляхів, спричинених вірусом, є бездіяльними.
Також необхідно обмежити використання антибіотиків в сільському господарстві та тваринництві. Альтернативою цьому може бути вакцинація.