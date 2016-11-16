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15 марта, 19:03 • 110151 просмотра

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Несерьезные инфекции к 2050 году снова станут смертельно опасными

Несерьезные инфекции к 2050 году снова станут смертельно опасными

Киев • УНН

 • 8242 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Через устойчивость инфекций к антибиотикам к 2050 году может погибнуть около 10 млн., фактически это приведет к тому, что несерьезные инфекции, которые успешно лечились, снова станут смертельно опасными. Такое мнение высказал директор Общества инфекционных болезней и клинической микробиологии Турции Ондер Эргенюль, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

"Сейчас мы в такой ситуации, что даже некоторые примитивные инфекции совершенно не лечатся. И мы можем стать свидетелем того, что человечество войдет в постантибиотиковую эру, когда привычные инфекции, с которыми ранее успешно боролись, снова станут смертельно опасными ", - отметил директор Общества инфекционных болезней и клинической микробиологии Турции Ондер Эргенюль.

Как отметил специалист, сейчас нужно прекращать необоснованное использование существующих антибиотиков, которые убивают только бактерии, а при болезнях верхних дыхательных путей, вызванных вирусом, бездействуют.

Также необходимо ограничить использование антибиотиков в сельском хозяйстве и животноводстве. Альтернативой этому может быть вакцинация.

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