Несерьезные инфекции к 2050 году снова станут смертельно опасными
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Через устойчивость инфекций к антибиотикам к 2050 году может погибнуть около 10 млн., фактически это приведет к тому, что несерьезные инфекции, которые успешно лечились, снова станут смертельно опасными. Такое мнение высказал директор Общества инфекционных болезней и клинической микробиологии Турции Ондер Эргенюль, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
"Сейчас мы в такой ситуации, что даже некоторые примитивные инфекции совершенно не лечатся. И мы можем стать свидетелем того, что человечество войдет в постантибиотиковую эру, когда привычные инфекции, с которыми ранее успешно боролись, снова станут смертельно опасными ", - отметил директор Общества инфекционных болезней и клинической микробиологии Турции Ондер Эргенюль.
Как отметил специалист, сейчас нужно прекращать необоснованное использование существующих антибиотиков, которые убивают только бактерии, а при болезнях верхних дыхательных путей, вызванных вирусом, бездействуют.
Также необходимо ограничить использование антибиотиков в сельском хозяйстве и животноводстве. Альтернативой этому может быть вакцинация.