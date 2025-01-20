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Нерухомість Байдена подорожчала вдвічі за час президентства - ЗМІ

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Два будинки Джо Байдена у Делавері зросли в ціні з $3,1 млн до $6,17 млн з 2021 року. Зростання вартості відповідає загальним тенденціям ринку нерухомості США, де ціни зросли на 29,2%.

Відколи президент США Джо Байден обійняв посаду, його нерухомість у Делавері значно подорожчала - майже вдвічі. Про це повідомляє Newsmaker, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляє ЗМІ, значне зростання вартості нерухомості Байдена відповідає загальнонаціональним тенденціям. За останні кілька років на ринку житла США спостерігалося різкий стрибок цін на житло, зокрема через високий попит. Окрім того, ринок нерухомості штату Делавер привабливий, з точки зору сприятливих для сплати податків умов та, власне, через попит на такі локації, як Регобот-Біч.

Згідно з даними Redfin, з січня 2021 року ціни на житло в Делавері підвищилися приблизно на 35,1 відсотка, з середнім зростанням з $259 000 до $350 000. Це трохи більше, ніж 29,2 відсотка зростання на загальному ринку житла в США за той самий період.

Наразі Байден володіє двома будинками в Делавері: його основна резиденція в передмісті Вілмінгтона Грінвіллі і будинок для відпочинку в Регобот-Біч. За оцінками Zillow, у січні 2021 року, коли Байден вступив на посаду, загальна оціночна вартість обох будинків становила 3,1 мільйона доларів. Сьогодні обидва будинки оцінюються в 6 170 100 доларів, що майже вдвічі більше від моменту початку його президентства.

Ділянку, де розташований основний будинок президента, у Грінвіллі, передмісті Вілмінгтона, Байден і його дружина Джилл придбали за $350 000 у 1996 році. Згідно з даними CNN, вони побудували там свій будинок через 23 роки перебування Байдена на посаді сенатора США, який представляє Делавер. Будинок має три спальні та 4,5 ванні кімнати.

За даними Zillow, у січні 2021 року вартість будинку становила $1,1 млн, а його поточна оціночна вартість становить $1 742 700. Це відображає  подорожчання приблизно на $642 700.

Пляжний будинок Байдена, розташований за адресою 32 Far View Road в Регобот-Біч, був куплений в 2017 році за 2,7 мільйона доларів. Резиденція має шість спалень і п'ять ванних кімнат.

У січні 2021 року будинок коштував всього $2 млн. Однак зараз Zillow оцінює його вартість приблизно в $4 427 400. Це означає зростання приблизно на $2 427 400 - більш ніж удвічі порівняно з вартістю, коли Байден вступив на посаду.

Нагадаємо 

Джо Байден планує написати книгу після завершення президентського терміну. Видання розкриє його погляд на президентство та рішення щодо виборів 2024 року.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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