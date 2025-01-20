Недвижимость Байдена подорожала вдвое за время президентства - СМИ

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Два дома Джо Байдена в Делавэре выросли в цене с $3,1 млн до $6,17 млн с 2021 года. Рост стоимости соответствует общим тенденциям рынка недвижимости США, где цены выросли на 29,2%.

С тех пор, как президент США Джо Байден вступил в должность, его недвижимость в Делавэре значительно подорожала - почти вдвое. Об этом сообщает Newsmaker, пишет УНН.

Детали 

Как сообщает СМИ, значительный рост стоимости недвижимости Байдена соответствует общенациональным тенденциям. За последние несколько лет на рынке жилья США наблюдался резкий скачок цен на жилье, в частности из-за высокого спроса. Кроме того, рынок недвижимости штата Делавэр привлекателен, с точки зрения благоприятных для уплаты налогов условий и, собственно, из-за спроса на такие локации, как Рехобот-Бич.

Согласно данным Redfin, с января 2021 года цены на жилье в Делавэре повысились примерно на 35,1 процента, со средним ростом с $259 000 до $350 000. Это чуть больше, чем 29,2 процента роста на общем рынке жилья в США за тот же период.

Сейчас Байден владеет двумя домами в Делавэре: его основная резиденция в пригороде Уилмингтона Гринвилле и дом для отдыха в Рехобот-Бич. По оценкам Zillow, в январе 2021 года, когда Байден вступил в должность, общая оценочная стоимость обоих домов составляла 3,1 миллиона долларов. Сегодня оба дома оцениваются в 6 170 100 долларов, что почти вдвое больше с момента начала его президентства.

Участок, где расположен основной дом президента, в Гринвилле, пригороде Уилмингтона, Байден и его жена Джилл приобрели за $350 000 в 1996 году. Согласно данным CNN, они построили там свой дом спустя 23 года пребывания Байдена на посту сенатора США, представляющего Делавэр. Дом имеет три спальни и 4,5 ванные комнаты.

По данным Zillow, в январе 2021 года стоимость дома составляла $1,1 млн, а его текущая оценочная стоимость составляет $1 742 700. Это отражает  подорожание примерно на $642 700.

Пляжный дом Байдена, расположенный по адресу 32 Far View Road в Регобот-Бич, был куплен в 2017 году за 2,7 миллиона долларов. Резиденция имеет шесть спален и пять ванных комнат.

В январе 2021 года дом стоил всего $2 млн. Однако сейчас Zillow оценивает его стоимость примерно в $4 427 400. Это означает рост примерно на $2 427 400 - более чем вдвое по сравнению со стоимостью, когда Байден вступил в должность.

Напомним 

Джо Байден планирует написать книгу после завершения президентского срока. Издание раскроет его взгляд на президентство и решение о выборах 2024 года.

Алина Волянская

Алина Волянская

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