Нереалізований пенальті Маліновського призвів до втрати очок "Аталанти"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. У 36-му турі італійської Серії А “Аталанта” півзахисника національної збірної України Руслана Маліновського на виїзді розійшлася миром із “Міланом” (1:1), передає УНН з посиланням на УАФ.
Наш футболіст вийшов у стартовому складі й на 25-й хвилині заробив пенальті для своєї команди, але не зміг переграти воротаря господарів Джанлуїджі Доннарумму. Проте врятував клуб з Бергамо Сапата на 34 хвилині.
Наразі, маючи в активі 75 очок, бергамці посідають друге місце в турнірній таблиці Серії А.
Додамо, що в цьому сезоні Маліновський провів у складі свого італійського клубу 41 поєдинок, забив вісім м’ячів та відзначився сімома гольовими пасами.