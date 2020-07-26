Нереалізований пенальті Маліновського призвів до втрати очок "Аталанти"

Наш футболіст вийшов у стартовому складі й на 25-й хвилині заробив пенальті для своєї команди, але не зміг переграти воротаря господарів Джанлуїджі Доннарумму. Проте врятував клуб з Бергамо Сапата на 34 хвилині.

Наразі, маючи в активі 75 очок, бергамці посідають друге місце в турнірній таблиці Серії А.

Додамо, що в цьому сезоні Маліновський провів у складі свого італійського клубу 41 поєдинок, забив вісім м’ячів та відзначився сімома гольовими пасами.