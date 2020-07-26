Нереализованный пенальти Малиновского привел к потере очков "Аталанты"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В 36-м туре итальянской Серии А “Аталанта” полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского на выезде разошлась миром с “Миланом” (1:1), передает УНН со ссылкой на УАФ.
Наш футболист вышел в стартовом составе и на 25-й минуте заработал пенальти для своей команды, но не смог переиграть вратаря хозяев Джанлуиджи Доннарумму. Однако спас клуб из Бергамо Сапата на 34 минуте.
Сейчас, имея в активе 75 очков, бергамци занимают второе место в турнирной таблице Серии А.
Добавим, что в этом сезоне Малиновский провел в составе своего итальянского клуба 41 поединок, забил восемь мячей и отметился семью голевыми пасами.