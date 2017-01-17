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Неповнолітню киянку побили в Луцьку

Неповнолітню киянку побили в Луцьку

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Поліція розслідує інцидент із побиттям у Луцьку неповнолітньої киянки. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Волинської області.

Інцидент трапився у суботу, 14 січня. Ввечері, поблизу одного з розважальних закладів міста побили 13-річну киянку, яка приїхала у гості до родичів. Дівчину госпіталізували у відділення дитячої лікарні. Медики діагностували в неї струс головного мозку, гематому верхньої та нижньої повіки лівого ока.

Правоохоронці з’ясували, що кримінальне правопорушення скоїла 13-річна лучанка, учениця однієї із шкіл міста.

Нині, поліція з’ясовує всі деталі цього інциденту. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.125 (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень) КК України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі до 850 грн або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Триває досудове розслідування.

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