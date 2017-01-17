Несовершеннолетнюю киевлянку избили в Луцке
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Полиция расследует инцидент с избиением в Луцке несовершеннолетней киевлянки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Волынской области.
Инцидент произошел в субботу, 14 января. Вечером, возле одного из развлекательных заведений города избили 13-летнюю киевлянку, которая приехала в гости к родственникам. Девушку госпитализировали в отделение детской больницы. Медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга, гематому верхнего и нижнего века левого глаза.
Правоохранители выяснили, что уголовное преступление совершила 13-летняя жительница Луцка, ученица одной из школ города.
Сейчас полиция выясняет все детали этого инцидента. Следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.125 (умышленное нанесение легких телесных повреждений) УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 850 грн или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до одного года.
Продолжается досудебное расследование.