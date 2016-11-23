Неповінолітніх, що обікрали будинок загиблого бійця АТО, судитимуть на Львівщині

Так, що наприкінці липня поточного року в місті Золочев Львівської області троє неповнолітніх зловмисників проникли до будинку загиблого учасника АТО під час його похорону, звідки викрали майна на суму близько 60 тис. грн.

Правоохоронці затримали двох злочинців. Третьому неповнолітньому, який раніше вже був судимий, вдалось втекти, однак він встановлений і оголошений в розшук.

Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів їх причетності до вказаної крадіжки.

Прокуратурою Львівської області скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох неповнолітніх, які вчинили крадіжку за попередньою змовою групою осіб, поєднану з проникненням в житло.

За скоєне обвинуваченим загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, двоє підлітків обікрали будинок загиблого бійця АТО в день його похорону.