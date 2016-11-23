Несовершеннолетних, что обокрали дом погибшего бойца АТО, будут судить на Львовщине
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Несовершеннолетних, что обокрали дом погибшего бойца АТО в день его похорон, будут судить во Львовской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.
Так, в конце июля текущего года в городе Золочев Львовской области трое несовершеннолетних злоумышленников проникли в дом погибшего участника АТО во время его похорон, откуда похитили имущество на сумму около 60 тыс. грн.
Правоохранители задержали двух преступников. Третьему несовершеннолетнему, который ранее уже был судим, удалось убежать, однако он установлен и объявлен в розыск.
Во время досудебного расследования собрано достаточно доказательств их причастности до указанной кражи.
Прокуратурой Львовской области направлено в суд обвинительный акт в отношении двух несовершеннолетних, совершивших кражу по предварительному сговору группой лиц, соединенное с проникновением в жилище.
За содеянное обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы.
Напомним, как сообщал УНН, двое подростков обокрали дом погибшего бойца АТО в день его похорон.