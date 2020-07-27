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19 березня, 18:42 • 49020 перегляди

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19 березня, 18:06 • 102211 перегляди

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19 березня, 10:24 • 117665 перегляди

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На Львівщині через "замінування" ТРЦ евакуйовали близько 5 тисяч людей

На Львівщині через "замінування" ТРЦ евакуйовали близько 5 тисяч людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. У Пустомитівському районі Львівщини, неподалік Львова, через повідомлення про замінування одного з ТРЦ евакуйовали близько 5 тисяч відвідувачів та працівників. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Львівській області, передає УНН.

"Загалом з закладу було евакуйовано близько п’яти тисяч відвідувачів та працівників. Правоохоронці обстежили приміщення центру та прилеглу територію. Жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів виявлено не було", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подія сталася 26 липня ввечері. За фактом хибного повідомлення про загрозу безпеці громадян відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Особу псевдомінера встановлюють.

Як повідомлялося в УНН, на Львівщині 61-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння заявив про "замінування" АЗС.

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