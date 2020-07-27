На Львівщині через "замінування" ТРЦ евакуйовали близько 5 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. У Пустомитівському районі Львівщини, неподалік Львова, через повідомлення про замінування одного з ТРЦ евакуйовали близько 5 тисяч відвідувачів та працівників. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Львівській області, передає УНН.
"Загалом з закладу було евакуйовано близько п’яти тисяч відвідувачів та працівників. Правоохоронці обстежили приміщення центру та прилеглу територію. Жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів виявлено не було", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що подія сталася 26 липня ввечері. За фактом хибного повідомлення про загрозу безпеці громадян відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Особу псевдомінера встановлюють.
Як повідомлялося в УНН, на Львівщині 61-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння заявив про "замінування" АЗС.