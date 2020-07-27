На Львівщині через "замінування" ТРЦ евакуйовали близько 5 тисяч людей

"Загалом з закладу було евакуйовано близько п’яти тисяч відвідувачів та працівників. Правоохоронці обстежили приміщення центру та прилеглу територію. Жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів виявлено не було", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подія сталася 26 липня ввечері. За фактом хибного повідомлення про загрозу безпеці громадян відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Особу псевдомінера встановлюють.

Як повідомлялося в УНН, на Львівщині 61-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння заявив про "замінування" АЗС.