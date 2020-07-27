Во Львовской области из-за "минирования" ТРЦ эвакуировали около 5 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Пустомытовском районе Львовской области, вблизи Львова, из-за сообщения о заминировании одного из ТРЦ эвакуировали около 5 тысяч посетителей и работников. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП во Львовской области, передает УНН.
"Всего с заведения были эвакуированы около пяти тысяч посетителей и работников. Правоохранители обследовали помещение центра и прилегающую территорию. Никаких взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел вечером 26 июля. По факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Личность псевдоминера устанавливают.
Как сообщалось в УНН, во Львовской области 61-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения заявил о "заминировании" АЗС.