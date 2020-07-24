На Львівщині чоловік напідпитку посеред ночі "замінував" АЗС

“24 липня, близько 1:35, на оперативну лінію "102“ зателефонував анонім та повідомив про те, що одну із АЗС у місті Новояворівськ заміновано. На місце події негайно прибули експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, патрульні поліцейські та фахівці інших служб. Після евакуації працівників заправної станції правоохоронці обстежили приміщення та прилеглі території АЗС. Вибухонебезпечних чи підозрілих предметів виявлено не було”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що невдовзі поліцейські встановили особу зловмисника — 61-річного місцевого жителя. Також встановлено, що він здійснив дзвінок у поліцію, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

Так, слідчі Яворівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — від двох до шести років позбавлення волі.

Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Харкові поліцейські перевіряли інформацію про мінування різних об’єктів інфраструктури із масовим скупченням людей.