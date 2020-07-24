Во Львовской области выпивший мужчина посреди ночи "заминировал" АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Во Львовской области 61-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения заявил о "заминировании" АЗС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.
"24 июля, около 1:35, на оперативную линию "102" позвонил аноним и сообщил о том, что одну из АЗС в городе Новояворовск заминировано. На место происшествия немедленно прибыли эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, патрульные полицейские и специалисты других служб. После эвакуации работников заправочной станции правоохранители обследовали помещение и прилегающую территорию АЗС. Взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вскоре полицейские установили личность злоумышленника - 61-летнего местного жителя. Также установлено, что он совершил звонок в полицию, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Так, следователи Яворовского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от двух до шести лет лишения свободы.
Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Харькове полицейские проверяли информацию о минировании различных объектов инфраструктуры с массовым скоплением людей.