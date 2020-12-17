Неподалік Авдіївки снапейр поранив військового - Україна направила ноту ОБСЄ

“Сьогодні, 17.12, близько 17:40 в результаті снайперського вогню отримав поранення військовослужбовець однієї з наших механізованих бригад в районі Авдіївки. Українською групою СЦКК було негайно задіяно координаційний механізм припинення вогню та направлено спеціальну ноту до СММ ОБСЄ”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що стан військовослужбовця стабільний, у свідомості. Він знаходиться у лікувальному закладі.

Нагадаємо, на засіданні Тристоронньої контактної групи у середу вперше відбувся скандал “з використанням брудної нецензурної лайки”, причому представник ОБСЄ Хайді Грау “не помітила цього факту”.