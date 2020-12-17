Неподалік Авдіївки снапейр поранив військового - Україна направила ноту ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. На Донбасі, неподалік Авдіївки український військовий отримав поранення від ворожого снайпера. З цього приводу українська сторона направила до СММ ОБСЄ спеціальну ноту. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.
“Сьогодні, 17.12, близько 17:40 в результаті снайперського вогню отримав поранення військовослужбовець однієї з наших механізованих бригад в районі Авдіївки. Українською групою СЦКК було негайно задіяно координаційний механізм припинення вогню та направлено спеціальну ноту до СММ ОБСЄ”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що стан військовослужбовця стабільний, у свідомості. Він знаходиться у лікувальному закладі.
Нагадаємо, на засіданні Тристоронньої контактної групи у середу вперше відбувся скандал “з використанням брудної нецензурної лайки”, причому представник ОБСЄ Хайді Грау “не помітила цього факту”.