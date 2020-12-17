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Неподалеку Авдеевки снапейр ранил военного - Украина направила ноту ОБСЕ

Киев • УНН

 • 12739 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. На Донбассе, неподалеку Авдеевки украинский военный получил ранения от вражеского снайпера. По этому поводу украинская сторона направила в СММ ОБСЕ специальную ноту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе.

Неподалеку Авдеевки снапейр ранил военного - Украина направила ноту ОБСЕ

"Сегодня, 17.12, около 17:40 в результате снайперского огня получил ранение военнослужащий одной из наших механизированных бригад в районе Авдеевки. Украинский группой СЦКК было немедленно задействовано координационный механизм прекращения огня и направлена специальная нота в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние военнослужащего стабильное, в сознании. Он находится в лечебном учреждении.

Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы в среду впервые произошел скандал "с использованием грязной нецензурной брани", причем представитель ОБСЕ Хайди Грау "не заметила этого факта".

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