Неподалеку Авдеевки снапейр ранил военного - Украина направила ноту ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. На Донбассе, неподалеку Авдеевки украинский военный получил ранения от вражеского снайпера. По этому поводу украинская сторона направила в СММ ОБСЕ специальную ноту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе.
"Сегодня, 17.12, около 17:40 в результате снайперского огня получил ранение военнослужащий одной из наших механизированных бригад в районе Авдеевки. Украинский группой СЦКК было немедленно задействовано координационный механизм прекращения огня и направлена специальная нота в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние военнослужащего стабильное, в сознании. Он находится в лечебном учреждении.
Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы в среду впервые произошел скандал "с использованием грязной нецензурной брани", причем представитель ОБСЕ Хайди Грау "не заметила этого факта".