Ненажерливий алігатор: Зеленський заявив, що росія не готова до переговорів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Україна наразі не може вести переговори з росією, адже вона ставить ультиматум, а саме — визнати анексію українських територій. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на 17-му Стратегічному форумі у місті Блед (Словенія) та додав, що рф - це ненажерливий алігатор, передає УНН.
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«Для будь-яких переговорів потрібно, щоб обидві сторони цього хотіли. Це ще одна публічна брехня російської влади, вони не готові до переговорів, вони цього не хочуть. У їх розумінні переговори – це ультиматум, в якому ми повинні визнати, що Донбас та Крим – це російські території», - сказав Зеленський.
Деталі
За словами Президента, росіяни в публічній сфері вже говорять про те, щоб Україна нібито має визнати російськими територіями й окуповані регіони півдня, як там пройдуть так звані «референдуми».
«Це просто алігатор з ненажерливим почуттям всього чужого. Як би ви з ними не говорили, на сьогодні, вони все одно через пів року прийдуть за іншою нашою територією», - зазначив Зеленський.
Окрім того, Президент підкреслив, що росія не настільки потужна, як здається.
«Цю легенду про велику державність потрібно забути. Ми це доводимо на полі бою», - додав Президент.
Доповнення
Раніше Зеленський заявляв, що наразі про переговори з росією й мови бути не може.
Зеленський запевнив, що переговори з росією можливі лише в тому випадку, якщо російські війська залишать незаконно окуповану територію України.