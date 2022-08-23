Зеленський: про переговори з росією не може бути й мови
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Наразі про переговори з росією й мови бути не може. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.
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«Все так відбувається, що поки що про переговори й мови бути не може. Наративи, які росія пускає про те, що Україна не хоче миру, звучать, м'яко кажучи смішно… Війна виключно на території України, до нас прийшли й вбивають виключно громадян України… росія щоденними атаками, проривами, наступами чи потім відступами, які супроводжуються кривавими вбивствами та насильством, каже всім нам, що вони жодних переговорів не бачать, крім таких», - розповів Зеленський.
Деталі
Він зазначив, що про переговори росіяни не думають й ніколи не думали.
«Вони ухвалили рішення окупувати нашу країну», - додав Зеленський.
Доповнення
Раніше Зеленський заявляв, що переговори з росією можливі лише в тому випадку, якщо російські війська залишать незаконно окуповану територію України.
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк порівняв переговори з росією із грою у «російську рулетку», лишень з повним барабаном.