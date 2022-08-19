Переговори з рф як гра в "російську рулетку" з повним барабаном - Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк порівняв переговори з росією із грою у «російську рулетку», лишень з повним барабаном, пише УНН.
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"Переговори з росією – гра в «російську рулетку» з повним барабаном та фатальним фіналом для всіх. Продовження війни, терору та кримінального шантажу", - зазначив Подоляк у Twitter.
І наголосив, що ключові параметри переговорного процесу озвучив Президент України Володимир Зеленський. "Головна умова – виведення окупаційних ru-військ з усіх українських територій", - вказав Подоляк.
Доповнення
Напередодні у Львові відбувся саміт за участю Генсека ООН, президентів України та Туреччини. Останній, за даними турецьких ЗМІ, нібито мав знову спробувати посадити Зеленського та путіна за стіл переговорів.
Президент України Володимир Зеленський після зустрічей заявив, що переговори з росією можливі лише в тому випадку, якщо російські війська залишать незаконно окуповану територію України.