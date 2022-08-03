Неможливо розізлити тих, хто оскаженів, та зберегти обличчя тому, хто сам цього не хоче: Зеленський про рф

Цитата

«Щодня світ шокують нові повідомлення про нові російські злочини - це не має стати для світу звичним, бо це означатиме, що світ змирився. Чимало хто переймався і, можливо, досі переймається стосовно того, що треба діяти делікатно і не злити росію стосовно того, аби у росії була змога зберегти обличчя. Зараз вже має бути очевидно всім – все це не має жодного значення. Неможливо розізлити тих, хто оскаженів, неможливо зберегти обличчя тому, хто сам цього не хоче», - сказав Зеленський.

Деталі

За його словами, російська федерація відкрито демонструє це всім державам - уже 161 день поспіль.

«Зараз важливо не забути жоден із них. Світ завжди говорить про дії росії лише у контексті їхнього останнього, так би мовити, актуального звірства. Зараз світ має нарешті скласти все до купи і усвідомити. Той, хто хоче зберегти обличчя, не стирає з обличчя землі мирні міста та села, не обстрілює їх із систем залпового вогню щодня й щоночі. Не стріляє у житлові будинки крилатими ракетами, не стріляє у житлові квартали касетними снарядами чи фосфорними бомбами. Не випускає ракети по вокзалу… Не випускає ракети по центру Вінниці, де сотні людей просто гуляли. Не випускає ракети у торговий центр в Кременчуці, де сотні людей купували їжу або речі. Не скидують бомби на пологові будинки та лікарні, на дитячі садочки, школи, університети… Той, хто хоче зберегти обличчя, не вчиняє тисячі воєнних злочинів і злочинів проти людяності», - зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що той, хто втратив розум, серце, совість, гідність й загалом все людське, - той не прагне зберегти обличчя.

«Принаймні, тому що давно його втратив. Сьогоднішня росія давно втратила обличчя. Це сталося не вчора, не позавчора й не минулого тижня. Це просто вкотре підтвердилося, вкотре світ побачив, що ховається під маскою нібито миротворця, яку росія намагається носити довгі роки. Там інша маска. З прорізом для очей і рота, маска, яку вдягають терористи», - сказав Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що президент Франції Еммануель Макрон пропонував йому «речі, пов'язані з уступками» щодо суверенітету України заради того, «щоб зберегти обличчя путіну».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув заклики деяких політиків до Заходу знайти російському диктатору володимиру путіну гідний спосіб вийти з війни, «зійти з траси», щоб «зберегти обличчя». Навпаки, каже Генсек, для безпеки Заходу дуже важливо, щоб путін не був винагороджений за свою агресію.