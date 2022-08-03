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Неможливо розізлити тих, хто оскаженів, та зберегти обличчя тому, хто сам цього не хоче: Зеленський про рф

Неможливо розізлити тих, хто оскаженів, та зберегти обличчя тому, хто сам цього не хоче: Зеленський про рф

Київ • УНН

 • 173242 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що неможливо розізлити росію, яка вже оскаженіла та додав, що країна-агресор сама не хоче «зберегти обличчя», адже давно втратила його. Про це він повідомив під час виступу перед студентами австралійських університетів. До зустрічі приєдналися представники 20 закладів, інформує УНН.

Цитата

«Щодня світ шокують нові повідомлення про нові російські злочини - це не має стати для світу звичним, бо це означатиме, що світ змирився. Чимало хто переймався і, можливо, досі переймається стосовно того, що треба діяти делікатно і не злити росію стосовно того, аби у росії була змога зберегти обличчя. Зараз вже має бути очевидно всім – все це не має жодного значення. Неможливо розізлити тих, хто оскаженів, неможливо зберегти обличчя тому, хто сам цього не хоче», - сказав Зеленський.

Деталі

За його словами, російська федерація відкрито демонструє це всім державам - уже 161 день поспіль.

«Зараз важливо не забути жоден із них. Світ завжди говорить про дії росії лише у контексті їхнього останнього, так би мовити, актуального звірства. Зараз світ має нарешті скласти все до купи і усвідомити. Той, хто хоче зберегти обличчя, не стирає з обличчя землі мирні міста та села, не обстрілює їх із систем залпового вогню щодня й щоночі. Не стріляє у житлові будинки крилатими ракетами, не стріляє у житлові квартали касетними снарядами чи фосфорними бомбами. Не випускає ракети по вокзалу… Не випускає ракети по центру Вінниці, де сотні людей просто гуляли. Не випускає ракети у торговий центр в Кременчуці, де сотні людей купували їжу або речі. Не скидують бомби на пологові будинки та лікарні, на дитячі садочки, школи, університети… Той, хто хоче зберегти обличчя, не вчиняє тисячі воєнних злочинів і злочинів проти людяності», - зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що той, хто втратив розум, серце, совість, гідність й загалом все людське, - той не прагне зберегти обличчя.

«Принаймні, тому що давно його втратив. Сьогоднішня росія давно втратила обличчя. Це сталося не вчора, не позавчора й не минулого тижня. Це просто вкотре підтвердилося, вкотре світ побачив, що ховається під маскою нібито миротворця, яку росія намагається носити довгі роки. Там інша маска. З прорізом для очей і рота, маска, яку вдягають терористи», - сказав Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що президент Франції Еммануель Макрон пропонував йому «речі, пов'язані з уступками» щодо суверенітету України заради того, «щоб зберегти обличчя путіну».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув заклики деяких політиків до Заходу знайти російському диктатору володимиру путіну гідний спосіб вийти з війни, «зійти з траси», щоб «зберегти обличчя». Навпаки, каже Генсек, для безпеки Заходу дуже важливо, щоб путін не був винагороджений за свою агресію.

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