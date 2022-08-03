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Невозможно разозлить тех, кто взбесился, и сохранить лицо тому, кто сам этого не хочет: Зеленский про рф

Невозможно разозлить тех, кто взбесился, и сохранить лицо тому, кто сам этого не хочет: Зеленский про рф

Киев • УНН

 • 173238 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невозможно разозлить россию, которая уже взбесилась и добавил, что страна-агрессор сама не хочет «сохранить лицо», ведь давно потеряла его. Об этом он сообщил, выступая перед студентами австралийских университетов. К встрече присоединились представители 20 заведений, сообщает УНН.

Цитата

«Ежедневно мир шокируют новые сообщения о новых российских преступлениях - это не должно стать для мира привычным, ибо это будет означать, что мир смирился. Многие беспокоились и, возможно, до сих пор озабочены тем, что нужно действовать деликатно и не злить россию относительно того, чтобы у россии была возможность сохранить лицо. Сейчас уже должно быть очевидно всем – все это не имеет никакого значения. Невозможно разозлить тех, кто взбесился, невозможно сохранить лицо тому, кто сам этого не хочет», - сказал Зеленский.

Детали

По его словам, российская федерация открыто демонстрирует это всем государствам – уже 161 день подряд.

«Сейчас важно не забыть ни один из них. Мир всегда говорит о действиях россии только в контексте их последнего, так сказать, актуального зверства. Сейчас мир должен наконец сложить все вместе и осознать. Тот, кто хочет сохранить лицо, не стирает с лица земли мирные города и села, не обстреливает их из систем залпового огня каждый день и ночь. Не стреляет в жилые дома крылатыми ракетами, не стреляет в жилые кварталы кассетными снарядами или фосфорными бомбами. Не выпускает ракеты по вокзалу… Не выпускает ракеты по центру Винницы, где сотни людей просто гуляли. Не выпускает ракеты в торговый центр в Кременчуге, где сотни людей покупали еду или вещи. Не сбрасывают бомбы на роддома и больницы, на детские сады, школы, университеты… Тот, кто хочет сохранить лицо, не совершает тысячи военных преступлений и преступлений против человечности», - отметил Зеленский.

Президент отметил, что тот, кто потерял разум, сердце, совесть, достоинство и в целом все человеческое, – тот не стремится сохранить лицо.

«По крайней мере, потому что давно его потерял. Сегодняшняя россия давно потеряла лицо. Это произошло не вчера, не позавчера и не на прошлой неделе. Это просто еще раз подтвердилось, в который раз мир увидел, что скрывается под маской якобы миротворца, которую россия пытается носить долгие годы. Там другая маска. С прорезью для глаз и рта, маска, которую надевают террористы», - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон предлагал ему «вещи, связанные с уступками» по суверенитету Украины ради того, «чтобы сохранить лицо путину».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг призывы некоторых политиков к Западу найти российскому диктатору владимиру путину достойный способ выйти из войны, «сойти с трассы», чтобы «сохранить лицо». Напротив, говорит Генсек, для безопасности Запада очень важно, чтобы путин не был вознагражден за свою агрессию.

Украинские Национальные Новости

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