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Неіснуюче програмне забезпечення для БПЛА: викрито масштабну схему заволодіння коштами з міського бюджету

Неіснуюче програмне забезпечення для БПЛА: викрито масштабну схему заволодіння коштами з міського бюджету

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Заступниці директора одного з департаментів Харківської міської ради та приватному підприємцю повідомлено про підозру за фактом заволодіння чужим майном. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, злочинна «схема» полягала у тому, що приватний підприємець мав виступити розробником пакетів програмного забезпечення для комплексу безпілотників. Посадовиця мерії мала їх придбати для Харкова. Проте програма для БПЛА існувала тільки на папері, а жодного безпілотника на балансі Харківської міської ради немає.

Надалі підприємець склав лист та відправив на адресу ХМР щодо можливості розробки комплексу на базі БПЛА типу «літак» для моніторингу території загальною площею до 2000 кв км та відповідний кошторис до нього.

Посадовиця, достеменно знаючи, що закупівля програмного забезпечення для БПЛА не є складовою завдань та заходів, передбачених міською програмою, та його фінансування не передбачене бюджетом міста на 2022 рік, вирішила замаскувати свої дії шляхом підміни понять та внесла до календарного плану 7 окремих заходів із закупівлі програмного забезпечення по типу «Впровадження інноваційних проєктів в м. Харкові». Крім того, про допомогу українським військовим у придбанні програм для бойових БПЛА також мова не йшла.

Для цього у листопаді-грудні 2022 року підозрювані уклали низку договорів між міськрадою та ФОП, штучно «підтягнувши» їх нібито під виконання міської цільової програми інноваційної діяльності. Ці договори торік були повністю профінансовані з харківського бюджету на загальну суму понад 3 млн гривень. Гроші вони розподілили між собою.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру.

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