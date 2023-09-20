Несуществующее программное обеспечение для БПЛА: разоблачена масштабная схема завладения средствами из городского бюджета
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Заместителю директора одного из департаментов Харьковского городского совета и частному предпринимателю сообщено о подозрении по факту завладения чужим имуществом. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, преступная «схема» заключалась в том, что частный предприниматель должен был выступить разработчиком пакетов программного обеспечения для комплекса беспилотников. Чиновница мэрии должна была их приобрести для Харькова. Однако программа для БПЛА существовала только на бумаге, а ни одного беспилотника на балансе Харьковского городского совета нет.
В дальнейшем предприниматель составил письмо и отправил в адрес ХГС о возможности разработки комплекса на базе БПЛА типа «самолет» для мониторинга территории общей площадью до 2000 кв км и соответствующую смету к нему.
Чиновница, точно зная, что закупка программного обеспечения для БПЛА не является составляющей задач и мероприятий, предусмотренных городской программой, и его финансирование не предусмотрено бюджетом города на 2022 год, решила замаскировать свои действия путем подмены понятий и внесла в календарный план 7 отдельных мероприятий по закупке программного обеспечения по типу «Внедрение инновационных проектов в г. Харькове». Кроме того, о помощи украинским военным в приобретении программ для боевых БПЛА также речь не шла.
Для этого в ноябре-декабре 2022 года подозреваемые заключили ряд договоров между горсоветом и ФЛП, искусственно «подтянув» их якобы под выполнение городской целевой программы инновационной деятельности. Эти договоры в прошлом году были полностью профинансированы из харьковского бюджета на общую сумму более 3 млн гривен. Деньги они распределили между собой.
Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении.
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