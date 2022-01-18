Негода знеструмила села Одеської області та обмежила роботу портів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Сьогодні штормовий вітер в Одеській області знеструмив 17 населених пунктів, передає УНН з посиланням на пресслужбу ДТЕК.
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Усуваюли проблему 42 ремонтні бригади: 124 співробітника і 45 одиниць техніки. В обласному центрі, за інформацією пресслужби Одеської міськради, повалено 19 дерев. За даними ДП "Адміністрація морських портів України" через сильний вітер в портах Одеси, Чорноморська і Південного обмежена лоцманська проводка суден, а гирло "Швидке" закрили. Крім того, через сильні пориви вітру деякі портові оператори обмежили навантажувальні роботи.
18 січня в Одеській області спостерігається штормовий вітер швидкістю до 30 метрів в секунду. Одеситів попередили про другий (помаранчевий) рівень небезпеки. Жителів міста просять не залишати автомобілі і самим не ходити під деревами і лініями електропередач, щоб не постраждати від падаючих гілок і проводів.