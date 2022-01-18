Непогода обесточила села Одесской области и ограничила работу портов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Сегодня штормовой ветер в Одесской области обесточил 17 населенных пунктов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
Детали
Устраняли проблему 42 ремонтные бригады: 124 сотрудника и 45 единиц техники. В областном центре, по информации пресс-службы Одесского горсовета, повалено 19 деревьев. По данным ГП “администрация морских портов Украины” из-за сильного ветра в портах Одессы, Черноморска и Южного ограничена лоцманская проводка судов, а устье “Быстрое” закрыли. Кроме того, из-за сильных порывов ветра некоторые портовые операторы ограничили погрузочные работы.
18 января в Одесской области наблюдается штормовой ветер скоростью до 30 метров в секунду. Одесситов предупредили о втором (оранжевом) уровне опасности. Жителей города просят не оставлять автомобили и самим не ходить под деревьями и линиями электропередач, чтобы не пострадать от падающих веток и проводов.