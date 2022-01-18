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15 марта, 19:03 • 106931 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143888 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123852 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117342 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105051 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101595 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93532 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124416 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127476 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127324 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Непогода обесточила села Одесской области и ограничила работу портов

Непогода обесточила села Одесской области и ограничила работу портов

Киев • УНН

 • 17614 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Сегодня штормовой ветер в Одесской области обесточил 17 населенных пунктов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Детали

Устраняли проблему 42 ремонтные бригады: 124 сотрудника и 45 единиц техники. В областном центре, по информации пресс-службы Одесского горсовета, повалено 19 деревьев. По данным ГП “администрация морских портов Украины” из-за сильного ветра в портах Одессы, Черноморска и Южного ограничена лоцманская проводка судов, а устье “Быстрое” закрыли. Кроме того, из-за сильных порывов ветра некоторые портовые операторы ограничили погрузочные работы.

18 января в Одесской области наблюдается штормовой ветер скоростью до 30 метров в секунду. Одесситов предупредили о втором (оранжевом) уровне опасности. Жителей города просят не оставлять автомобили и самим не ходить под деревьями и линиями электропередач, чтобы не пострадать от падающих веток и проводов.

Украинские Национальные Новости

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