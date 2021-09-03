Негода в Сочі: через сильні шторми в місті "змило" центральну набережну

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Як пише місцеве видання "Росбалт", негода зруйнувала центральну набережну в Лоо (курортний мікрорайон в Лазаревському районі "міста-курорту Сочі" в Краснодарському краї).

Відзначається, що в липні тут також були шторми, в результаті яких розмило набережну. Нинішнє стихійне лихо викликало ще більшу кількість руйнувань в порівнянні з попереднім штормом.

Як пишуть місцеві Telegram-канали, сильні штормові хвилі вже вкотре розмивають берег і "забирають" конструкції, що стоять на ньому.



Центральна набережна в Лоо була зруйнована штормом в грудні 2016 року: тоді хвилі розмили більше 600 метрів берегової смуги, в море віднесло безліч насипної гальки з пляжу та бруківки з прогулянкової зони.

На реконструкцію пішло близько 55 млн рублів - близько 35 млн рублів з міського бюджету Сочі, а також ще 20 млн рублів на благоустрій вклали бізнесмени. У скільки відновлення обійдеться тепер, поки невідомо.

Крім сильних штормів, повідомляється про падіння дерев в результаті сильних поривів вітру.

Так, днями на один із закладів, де знаходилися відвідувачі, впало дерево. Повідомлялося, що дерево ледь не розчавило людей в альтанці

Як повідомляють в Адміністрації міста-курорту Сочі, з метою забезпечення безпеки людей сьогодні офіційні пляжні території курорту залишаються закритими. На них чергують понад 600 рятувальників, виставлені інформаційні щити про заборону купання та червоні прапори.

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"Шторм на морі сьогодні становить три бали, є ймовірність його посилення до п'яти балів в найближчі два дні. Заходити за цих умов в воду небезпечно для життя", - відзначили в адміністрації.

Нагадаємо

У серпні в Сочі оголосили штормове попередження в зв'язку з потужним циклоном.



Влада закликали громадян бути готовими до евакуації. У місті пройшла низка сильних дощів, і злив з грозами.

Передбачалося про можливе формування смерчів над морем, підняття рівня води в річках до несприятливих відміток. На морі шторм - 4 бали.