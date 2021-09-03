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Негода в Сочі: через сильні шторми в місті "змило" центральну набережну

Київ • УНН

 • 25522 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Через сильні зливи в Сочі розмило центральну набережну, а сильні пориви вітру утворюють над морем смерчі, і виривають з корінням дерева, повідомляє УНН з посиланням на місцеві sochinews.

Деталі

Як пише місцеве видання "Росбалт", негода зруйнувала центральну набережну в Лоо (курортний мікрорайон в Лазаревському районі "міста-курорту Сочі" в Краснодарському краї).

Відзначається, що в липні тут також були шторми, в результаті яких розмило набережну. Нинішнє стихійне лихо викликало ще більшу кількість руйнувань в порівнянні з попереднім штормом.

Як пишуть місцеві Telegram-канали, сильні штормові хвилі вже вкотре розмивають берег і "забирають" конструкції, що стоять на ньому.

Центральна набережна в Лоо була зруйнована штормом в грудні 2016 року: тоді хвилі розмили більше 600 метрів берегової смуги, в море віднесло безліч насипної гальки з пляжу та бруківки з прогулянкової зони.

На реконструкцію пішло близько 55 млн рублів - близько 35 млн рублів з міського бюджету Сочі, а також ще 20 млн рублів на благоустрій вклали бізнесмени. У скільки відновлення обійдеться тепер, поки невідомо.

Крім сильних штормів, повідомляється про падіння дерев в результаті сильних поривів вітру.

Так, днями на один із закладів, де знаходилися відвідувачі, впало дерево. Повідомлялося, що дерево ледь не розчавило людей в альтанці

Як повідомляють в Адміністрації міста-курорту Сочі, з метою забезпечення безпеки людей сьогодні офіційні пляжні території курорту залишаються закритими. На них чергують понад 600 рятувальників, виставлені інформаційні щити про заборону купання та червоні прапори.

Цитата

"Шторм на морі сьогодні становить три бали, є ймовірність його посилення до п'яти балів в найближчі два дні. Заходити за цих умов в воду небезпечно для життя", - відзначили в адміністрації.

Нагадаємо

У серпні в Сочі оголосили штормове попередження в зв'язку з потужним циклоном.

Влада закликали громадян бути готовими до евакуації. У місті пройшла низка сильних дощів, і злив з грозами.

Передбачалося про можливе формування смерчів над морем, підняття рівня води в річках до несприятливих відміток. На морі шторм - 4 бали.

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