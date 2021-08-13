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Мощный циклон в Сочи: власти призвали жителей готовиться к эвакуации

Мощный циклон в Сочи: власти призвали жителей готовиться к эвакуации

Киев  •  УНН

 • 23951 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Жителей Сочи призвали быть готовыми к возможной эвакуации в связи с мощным циклоном в регионе. До 16 августа в крае действует штормовое предупреждение, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский, передает УНН.

Цитата

“Сейчас важно гражданам проявить бдительность и осторожность. Не оставлять свои автомобили под деревьями или рекламными конструкциями, а также на территориях вблизи рек. Сочинцам, проживающим в зонах подтопления, принять все необходимые меры предосторожности и быть готовыми к эвакуации”, - написал мэр.

Детали

По его словам, в городе ожидаются затяжные дожди, в некоторых местах ливни с грозами. Возможно формирование смерчей над морем, поднятие уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. На море шторм - 4 балла.

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в Сочи организован непрерывный усиленный контроль за уровнем воды в реках.

Копайгородский сообщил, что ситуация в Сочи полностью контролируется.
Кроме того, в Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщили о продлении штормового предупреждения в Сочи на сутки 13 и 14 августа, а также на ночь и утро 15 августа.

Об ухудшении погодных условий сообщают в Анапе. Там власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

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“По прогнозам сегодня во второй половине дня в Анапе возможен новый залповый выброс осадков – до 50 мм. В связи с этим принято решение о введении на территории муниципалитета режима ЧС. Это решение поддержали члены КЧС: руководители спасательных и силовых структур”, - отмечают в ведомстве.

Добавим

Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, над востоком Черного моря образуется локальный циклон, который заденет юго-восток страны.

Отмечается, что интенсивные осадки и порывы ветра будут ощутимы в районе Керченского пролива, и только отдельные кратковременные дожди затронут некоторые юго-восточные области Украины.

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